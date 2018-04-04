Суд продлил арест фигурантам дела о смертельном ДТП в Харькове

В среду, 4 апреля, Киевский районный суд Харькова продлил меру пресечения фигурантам дела о смертельном ДТП в центре города Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.

Как передает NewsRoom, Зайцева и Дронов остаются под стражей без права внесения залога до 1 июня. Позицию стороны обвинения об аресте поддержали пять представителей потерпевших, а также адвокат Зайцевой.

"Я считаю, что риски в ходатайстве просто перечислены, но не доказаны. Однако, учитывая резонанс дела и чувства потерпевших, мы не будем оспаривать позицию прокуратуры", - рассказала Юлия Козырь.

Адвокат Геннадия Дронова просил для своего подзащитного домашний арест с ношением электронного браслета.

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Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов отказался давать показания.