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"Суд" продлил арест Бекирову, несмотря на его критическое состояние

Сегодня, 16:32
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"Суд" продлил арест Бекирову, несмотря на его критическое состояние - фото

Gayana Yuksel via Facebook

Эдем Бекиров

В оккупированном Крыму Киевский районный "суд" Симферополя принял решение продлить срок ареста политзаключенному Эдему Бекирову до 12 июня.

Об этом сообщает Крымский процесс.

Защита и сам Бекиров просили суд изменить меру пресечения на домашний арест. 

По словам адвоката Исляма Велиляева, ранее Бекирова не отпускали под домашний арест, поскольку его родные живут в поселке Зуя, и это, по мнению следствия и суда, было очень далеко. 

Теперь он просит отправить его под домашний арест в Симферополе. 

Кроме того, правозащитник напомнил о критическом состоянии здоровья Бекирова.

Напомним, что в последнее время Бекиров, который страдает сахарным диабетом, и у которого ампутирована нога, начал жаловался на боли в сердце, одышку и бессонницу.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может "просто-напросто его убить". Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.

Теги:   Арест Крым Политзаключенные

Спецтема   Украинские политзаключенные в РФ

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