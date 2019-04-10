"Суд" продлил арест Бекирову, несмотря на его критическое состояние Сегодня, 16:32 80 Цей матеріал також доступний українською Gayana Yuksel via Facebook Эдем Бекиров Gayana Yuksel via Facebook

В оккупированном Крыму Киевский районный "суд" Симферополя принял решение продлить срок ареста политзаключенному Эдему Бекирову до 12 июня.

Об этом сообщает Крымский процесс.

Защита и сам Бекиров просили суд изменить меру пресечения на домашний арест.

По словам адвоката Исляма Велиляева, ранее Бекирова не отпускали под домашний арест, поскольку его родные живут в поселке Зуя, и это, по мнению следствия и суда, было очень далеко.

Теперь он просит отправить его под домашний арест в Симферополе.

Кроме того, правозащитник напомнил о критическом состоянии здоровья Бекирова.

Напомним, что в последнее время Бекиров, который страдает сахарным диабетом, и у которого ампутирована нога, начал жаловался на боли в сердце, одышку и бессонницу.

Российские силовики задержали гражданина Украины Бекирова утром 12 декабря 2018 года на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где выдвинули обвинения в хранении тротила и боеприпасов.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Его адвокат опасается, что содержание в СИЗО может "просто-напросто его убить". Бекиров имеет инвалидность первой группы из-за множества тяжелейших заболеваний.