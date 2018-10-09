09 октября 2018, вторник

Суд признал жителя Ровно виновным в государственной измене и подготовке диверсии

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Злоумышленника приговорили к семи с половиной годам лишения свободы
Фото: grantist.com

Злоумышленника приговорили к семи с половиной годам лишения свободы

Костопольский районный суд вынес приговор 22-летнему жителю Ровно, который планировал совершить по заданию оккупационных сил РФ ряд диверсий.

Как рассказали в СБУ, злоумышленник сам связался с главарями пророссийской террористической организации "ДНР" через интернет.

Во время переговоров он предложил им устроить несколько взрывов или совершить другие действия для дестабилизации ситуации на территории региона.

В частности, во время переписки с боевиками "ДНР" он сообщил о готовности подорвать один из объектов энергетического комплекса области, однако его планы были сорваны украинскими спецслужбами.

Решением суда злоумышленник признан виновным в диверсии и государственной измене и приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.

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