Суд признал жителя Ровно виновным в государственной измене и подготовке диверсии

Костопольский районный суд вынес приговор 22-летнему жителю Ровно, который планировал совершить по заданию оккупационных сил РФ ряд диверсий.

Как рассказали в СБУ, злоумышленник сам связался с главарями пророссийской террористической организации "ДНР" через интернет.

Во время переговоров он предложил им устроить несколько взрывов или совершить другие действия для дестабилизации ситуации на территории региона.

В частности, во время переписки с боевиками "ДНР" он сообщил о готовности подорвать один из объектов энергетического комплекса области, однако его планы были сорваны украинскими спецслужбами.

Решением суда злоумышленник признан виновным в диверсии и государственной измене и приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.