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Вынужденное переселение из Донбасса признали следствием агрессии РФ

Сегодня, 15:58
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Вынужденное переселение из Донбасса признали следствием агрессии РФ - фото

Сергей Бочковский via Facebook

Модульный городок для переселенцев

Ленинский районный суд Николаева признал вынужденное переселение из Донбасса следствием вооруженной агрессии РФ против Украины.

Соответствующее решение принято по иску бывших жителей Луганска, которые просили установить, что вынужденное переселение в 2014 году с малолетними детьми из оккупированной территории Луганской области произошло вследствие российской агрессии и оккупации части территории Луганской области.

До оккупации Луганска и вынужденного переселения заявитель работал на коммунальном предприятии Теплокоммунэнерго, заявительница — продавцом в магазине. В 2014 году они вместе с детьми выехали в Николаевскую область, впоследствии переехали в Николаев, где фактически проживают по настоящее время.

«Указанное обращение в порядке особого производства в суд с заявлением об установлении юридического факта того, что вынужденное переселение из оккупированной территории Луганской области, Украина, произошло вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации Российской Федерацией части территории Луганской области Украины, обусловлено тем, что заявители имели целью определить свой статус как лица, находящегося под защитой Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 года», — заявили в суде.

Напомним, что Запорожский апелляционный суд признал гибель командира экипажа сбитого под Луганском самолета Ил-76 Александра Белого следствием агрессии России против Украины.

Теги:   Российская агрессия Донбасс Переселенцы

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