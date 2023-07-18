Суд признал виновными заместителей командира роты, которые противоправно выплачивали премии на общую сумму более 1 млн грн — ГБР 18 июля, 10:50 Суд признал виновными заместителей командира роты, которые противоправно выплачивали премии на общую сумму более 1 млн грн (Фото:ГБР/Telegram)

По материалам Государственного бюро расследований суд признал виновными двух заместителей командира роты одной из воинских частей Ривненской области, которые незаконно назначали «боевые» доплаты нарушителям дисциплины.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Было установлено, что в течение шести месяцев заместители командира роты по морально-психологическому обеспечению противоправно оформляли доплаты по 30 тыс. грн подчиненным, которые не имели на это законного права, в частности, задокументированы выплаты 29 лицам, которые нарушали воинскую дисциплину.

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Сообщается, что заместители командира роты не инициировали перед руководством исключение их из списков на премии, хотя имели полную информацию об имеющихся правонарушениях.

По данным ГБР, государство потеряло 1 млн 200 тыс. грн. За время расследования фигуранты возместили эту сумму в полном объеме.

Сообщается, что Дубенский горрайонный суд Ровенской области признал должностных лиц виновными в небрежном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия и приговорил их по 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.