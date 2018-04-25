Суд признал виновным мэра Сум в назначении себе 300% премии, но не смог назначить наказание

Заречный районный суд Сум признал виновным мэра Сум Александра Лысенко в административном правонарушении, связанном с коррупцией.

Лысенко признали виновным в голосовании за решение, которое является конфликтом интересов. Речь идет о назначении премий себе и подчиненным. Прокуроры считают, что чиновник нарушил ч1. ст. 172 экз. 7, а также ч 2 ст. 172 экз. 7 (Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КоАП.

"Установлено, что указанное решение, за которое голосовал Сумской мэр гр.Л., касалось его личных условий оплаты труда, а именно: повышение предельного размера его премии с 150% до 300%", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

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Согласно сообщению, такое увеличение предельного размера премии связано не с прогнозируемым увеличением объема работы и более качественным, оперативным, своевременным выполнением задач, или более интенсивной и эффективной работой в 2017 году, а - с целью увеличения уровня своей заработной платы за счет премии. В то же время указывается, что оклады в мэрии сумм не пересматривались с 2006 года и не соответствовали установленному размеру минимальной зарплаты.

Суд не смог назначить административное наказание Лысенко, поскольку у этого дела истек срок привлечения к ответственности. Дело в отношении городского головы было закрыто, а мэра не привлекли к административной ответственности.

Напомним, 13 марта правоохранители разоблачили в коррупционной деятельности депутата, председателя одной из постоянных комиссий Сумского городского совета.