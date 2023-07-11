Суд признал незаконным приказ Госкино о реорганизации Довженко-Центра 11 июля, 20:50 Довженко-Центр (Фото:Довженко-Центр/Facebook)

Во вторник, 11 июля, Хозяйственный суд Киева признал незаконным приказ Госкино о реорганизации Довженко-Центра.

Об этом сообщает пресс-служба Национального центра Александра Довженко.

В центре отметили, что общественный интерес к этому делу не дал ему «захлебнуться».

Довженко-центр также поблагодарил Министерство культуры и информационной политики за «взвешенность и поддержку» по делам против Госкино и заявил, что такое решение суда — это «продолжение борьбы за право существовать».

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29 июня Госкино отменило свой приказ о реорганизации Довженко-центра.

В августе 2022 года Госкино издало приказ о реорганизации Довженко-центра. Согласно этому приказу, все фильмы из коллекции и имущество Довженко-центра должны быть переданы Государственному учреждению Научный центр кинематографии Украины, основным видом деятельности которого, по данным ЕГРПОУ, является «высшее образование». Из структуры Центра должно быть выделено Государственное предприятие Украинская анимационная студия, в которую будут переданы авторские права на украинскую анимацию, которые сейчас принадлежат Центру.

2 ноября Госкино назначило временным новым и. о. генерального директора Довженко-центра Юлию Каждан и отстранило от этой должности Елену Гончарук, оставив ее в должности руководителя Музея кино Довженко-центра. Госкино пообещало объявить новый конкурс на должность генерального директора Довженко-центра. Также было объявлено, что для экспертной оценки коллекций Довженко-центра будет создана межведомственная комиссия.

Коллектив Довженко-центра выступил с заявлением, в котором назвал действия Госкино рейдерским захватом. СМИ обнаружили, что у Юлии Каждан нет опыта в киноотрасли, она является основательницей кинологического центра, а также предлагает консультации по гипнотерапии и психосоматике.

Социальные сети также бурно отреагировали на назначение Юлии Каждан целым рядом мемов и негативных реакций. После огласки Каждан написала заявление об уходе с должности. А новым и. о. гендиректор назначили кинокритика Андрея Алферова, который пообещал способствовать сохранению Довженко-центра.

В четверг, 10 ноября, СБУ и прокуратура провели обыск в помещении Довженко-центра и изъяли документы, бухгалтерскую документацию и печать предприятия.

В декабре 2022 года Госкино объявило новый конкурс на должность генерального директора Довженко-центра, который в феврале 2023 вторично выиграла Елена Гончарук.

Впервые Елена Гончарук выиграла конкурс на должность генерального директора Довженко-центра в апреле 2021 года, однако ее не назначили на должность гендиректора, а назвали исполняющим обязанности генерального директора.