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Суд признал гибель командира экипажа Ил-76 в 2014 году следствием агрессии России

Вчера, 20:45
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Суд признал гибель командира экипажа Ил-76 в 2014 году следствием агрессии России - фото

belvpo.com

В результате падения Ил-76 погибли 49 украинских военных

В среду, 5 июня, Запорожский апелляционный суд признал гибель командира экипажа сбитого под Луганском самолета Ил-76 Александра Белого следствием агрессии России против Украины.

В пресс-службе суда сообщили, что коллегия судей удовлетворила апелляционную жалобу вдовы погибшего Александра Белого Татьяны Чимирковой и отменила решение Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области от 16 апреля 2019 года.

Судом «установлен юридический факт гибели Белого Александра Ивановича, 31.05.1976 года рождения, при выполнении долга военной службы 14 июня 2014 года в городе Луганск, в результате вооруженной агрессии РФ против Украины».

Напомним, что Мелитопольский горрайонный суд отказался признать гибель командира самолета Ил-76 Александра Белого следствием военной агрессии РФ.

14 июня 2014 года оккупационные силы РФ сбили военно-транспортный самолет ВСУ, когда тот заходил на посадку на аэродром в Луганске. В результате аварии погибли все 49 человек, находившиеся на борту.

Теги:   Российская агрессия Луганск Ил-76

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