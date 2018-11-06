06 ноября 2018, вторник

Суд приговорил к пяти годам заключения экс-главу отдела налоговой инспекции Киева, пойманную на взятке

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Иллюстративное фото
Фото: pixabay.com

Иллюстративное фото

Днепровский райсуд Киева приговорил экс-главу отдела Государственной налоговой инспекции Днепровского района к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Чиновница требовала и получила деньги от представителя частного предприятия за уменьшение пени, установленной в ходе документальной внеплановой проверки этой компании.

Сотрудница налоговой получила 111 тысяч гривен взятки.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (взятка). Ее лишили права занимать административные должности в органах государственной власти на три года.

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