Суд приговорил гражданина РФ из банды Оплот к 10 годам тюрьмы

Россиянина захватили в апреле 2017 года

Орджоникидзевский районный суд Мариуполя вынес приговор россиянину из террористической организации "ДНР".

Как сообщили в СБУ, в феврале 2017 года злоумышленник незаконно проник в оккупированный РФ Донецк, где вступил в банду Оплот.

Кроме патрулирования и охраны подконтрольных оккупантам объектов, боевик собирал информацию о расположении и количество сил антитеррористической операции, а также принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Захватили злоумышленника в апреле 2017 года в поселке Николаевка Донецкой области.

Свою незаконную деятельность россиянин объяснил "влиянием кремлевской пропаганды".

Согласно решению суда, за совершенные преступления гражданин РФ приговорен к 10 годам лишения свободы.