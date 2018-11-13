Суд приговорил гражданина РФ из банды Оплот к 10 годам тюрьмы

Орджоникидзевский районный суд Мариуполя вынес приговор россиянину из террористической организации "ДНР".
Как сообщили в СБУ, в феврале 2017 года злоумышленник незаконно проник в оккупированный РФ Донецк, где вступил в банду Оплот.
Кроме патрулирования и охраны подконтрольных оккупантам объектов, боевик собирал информацию о расположении и количество сил антитеррористической операции, а также принимал непосредственное участие в боевых действиях.
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Захватили злоумышленника в апреле 2017 года в поселке Николаевка Донецкой области.
Свою незаконную деятельность россиянин объяснил "влиянием кремлевской пропаганды".
Согласно решению суда, за совершенные преступления гражданин РФ приговорен к 10 годам лишения свободы.
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