11 октября 2018, четверг

Суд приговорил бывшего беркутовца к девяти годам тюрьмы за содействие террористам "ДНР"

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Проходя службу в зоне АТО, осужденный собирал информацию для российских террористов
Фото из сайта боевиков

Проходя службу в зоне АТО, осужденный собирал информацию для российских террористов

Городской суд Изюма Харьковской области вынес приговор бывшему сотруднику специального полка МВД Беркут, поддерживавшему оккупационные силы РФ на Донбассе.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, злоумышленник активно содействовал деятельности пророссийской террористической организации "ДНР".

В частности, находясь с 27 мая по 6 июля 2014 во время выполнения своих обязанностей в зоне антитеррористической операции, злоумышленник собирал и передавал оккупантам информацию о блокпостах, вооружении, перемещении и расположении бойцов и военной техники подразделений АТО.

Согласно решению суд, экс-беркутовец признан виновным в создании террористической группы и содействию в ее незаконной деятельности, и приговорен к девяти годам лишения свободы.

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