Расплата: троих оккупантов, захваченных в боях за Сумскую область, приговорили к 15 годам тюрьмы

10 августа, 14:57
Злоумышленники были захвачены в плен в конце марта (Фото:СБУ)

Злоумышленники были захвачены в плен в конце марта (Фото:СБУ)

Украинский суд приговорил к 15 годам лишения свободы троих российских оккупантов, захваченных в плен на Северном направлении.

Об этом в среду, 10 августа, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Все трое осужденных оказались боевиками так называемого «4 отдельного мотострелкового батальона 119 полка» прокремлевской террористической организации «ДНР», попавшими в плен в конце марта в боях за Сумскую область.

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В самом начале полномасштабного вторжения РФ 24 февраля злоумышленники, не имевшие никакой военных профессий, добровольно вступили в ряды российских оккупантов.

После обучения на территории Белгородской области, указанные боевики были отправлены на захват украинских территорий, однако в итоге они были разгромлены.

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Решением суда они были признаны виновными по ч.2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) и ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

https://twitter.com/ServiceSsu/status/1557328321750376450
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ДНР Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Сумская область Российские военные Приговор Война России против Украины

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