Участвовали в оккупации Сумской области. Суд приговорил к 15 годам тюрьмы четырех террористов «ДНР» 15 июня, 20:05 Цей матеріал також доступний українською В суде доказали, что в конце февраля 2022 мужчины вступили в так называемую «народную милицию ДНР» (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Четырех жителей Донецкой области, которые примкнули к террористической организации «ДНР», приговорили к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в Telegram.

В суде доказали, что в конце февраля 2022 мужчины вступили в так называемую «народную милицию ДНР» и служили в одном взводе на должностях командира взвода, гранатометчика, помощника гранатометчика и снайпера.

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После начала полномасштабного вторжения России в Украину они приехали на территорию Сумской области и выполняли приказы командиров российской армии, дежурили на блокпостах, осуществляли проверки лиц и транспортных средств.

«Кроме этого, командир взвода совместно с военнослужащими РФ проник на территорию одного из предприятий и разграбил имущество, а помощник гранатометчика ограбил жилье местного жителя», — добавили в прокуратуре.

Мужчин признаны виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и в участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 УК Украины). Кроме того, двое из них признаны виновными еще в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

«Приговорами суда всем назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего им имущества», — говорится в сообщении.

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