Захваченных в Харьковской области оккупантов приговорили к 15 годам тюрьмы — СБУ 26 июля, 09:57 Оккупанты попали в плен во время освобождения украинскими защитниками села Ольховка (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Украинский суд приговорил к 15 годам лишения свободы троих российских оккупантов, захваченных в плен во время боев в Харьковской области.

Об этом во вторник, 26 июля, сообщили в СБУ.

Еще до полномасштабного вторжения РФ фигуранты присоединились к прокремлевской террористической организации «ДНР».

После этого они были отправлены сначала в Донецк, где прошли распределение по подразделениям, а после увезли в российский Белгород для усиленных тренировок на военной базе.

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Захватили злоумышленников во время освобождения украинскими защитниками села Ольховка Харьковской области.

Решением суда все трое обвиняемых были признаны виновными в государственной измене и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

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