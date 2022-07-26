Захваченных в Харьковской области оккупантов приговорили к 15 годам тюрьмы — СБУ

26 июля, 09:57
Оккупанты попали в плен во время освобождения украинскими защитниками села Ольховка (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты попали в плен во время освобождения украинскими защитниками села Ольховка (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Украинский суд приговорил к 15 годам лишения свободы троих российских оккупантов, захваченных в плен во время боев в Харьковской области.

Об этом во вторник, 26 июля, сообщили в СБУ.

Еще до полномасштабного вторжения РФ фигуранты присоединились к прокремлевской террористической организации «ДНР».

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После этого они были отправлены сначала в Донецк, где прошли распределение по подразделениям, а после увезли в российский Белгород для усиленных тренировок на военной базе.

Видео дня

Захватили злоумышленников во время освобождения украинскими защитниками села Ольховка Харьковской области.

Решением суда все трое обвиняемых были признаны виновными в государственной измене и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ДНР Российская агрессия Харьковская область Российские военные Приговор Война России против Украины

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