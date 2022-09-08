Пулеметчики оккупантов, захваченных в плен на восточном направлении, получили 10 и 15 лет тюрьмы

8 сентября, 12:45
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Оба осужденные являлись боевиками «ЛНР» (Фото:mil.ru)

Оба осужденные являлись боевиками «ЛНР» (Фото:mil.ru)

Суд приговорил к 10 и 15 годам лишения свободы двух пулеметчиков российских оккупационных сил из террористической группировки «ЛНР».

Об этом в четверг, 8 сентября, сообщили в Службе безопасности Украины.

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Первый из фигурантов — боевик так называемого «6-го казачьего полка народной милиции ЛНР», который, попав в плен в районе поселка Екатериновка Попаснянского района, пытался выдать себя за принудительно мобилизованного гражданина РФ, однако был в итоге разоблачен.

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Еще одним предателем оказался ранее судимый боевик той же «ЛНР», участвовавший в штурмах Кременной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска, а также в разграблении захваченных предприятий и жилищ местных жителей.

Украинские военные захватили его вместе с еще семью оккупантами во время боев на Бахмутском направлении.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02ndHDGTSz3sEVAzfToJNjxpgFAtcLzFVpRNGqDkdCKpsH36bJqPPLSD3Uw4kz4TUDl
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   ЛНР Российская агрессия Пленные Российские военные Приговор Война России против Украины

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