Суд приговорил экс-бойца Беркута к восьми годам тюрьмы — Офис генпрокурора 5 декабря, 15:42 Беркут на Майдане (Фото:Yuri Timofeyev/www.flickr.com)

Печерский районный суд Киева приговорил бывшего бойца харьковского батальона милиции особого назначения Беркут к восьми годам лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на три года.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Осужденный находится в розыске с 2015 года. В ОГПУ отметили, что его дело рассматривалось в форме специального судебного производства (in absentia) и это первый приговор по делам Майдана по этой процедуре.

Видео дня

По данным следствия, осужденный 1 декабря 2013 жестоко избил активиста на улице Банковой возле Администрации президента. Активист получил многочисленные травм, хотя во время нападения ничего не нарушал. После избиения активиста положили на землю — его руки были скреплены за спиной наручниками.

18−21 февраля 2014 года в центре Киева во время силового противостояния от пуль снайперов погибли несколько десятков человек, которые вошли в историю как Небесная Сотня. Многие протестующие получили ранения и травмы различной степени тяжести.

