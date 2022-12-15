Еще 15 пленных оккупантов получили по 15 лет лишения свободы — СБУ

15 декабря, 11:20
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Кроме участия в боевых действиях осужденные также занимались мародерством (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Кроме участия в боевых действиях осужденные также занимались мародерством (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Украина привлекла к уголовной ответственности еще 15 пленных оккупантов из прокремлевских террористических организаций «Л/ДНР».

Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Кроме захвата населенных пунктов на юге страны, злоумышленники также занимались мародерством, разграбляя по указанию российского военного руководства элеваторы и вывозя зерно в РФ.

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С началом полномасштабного вторжения российских войск они добровольно присоединились к ВС РФ, участвуя в боевых действиях на Херсонском, Запорожском, Харьковском и Донецком направлениях.

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«Боевики попали в плен украинских защитников во время контрнаступления на южном и восточном фронтах», — рассказали в спецслужбе.

Все они были признаны виновными по ст. 111 (государственная измена) и ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины и приговорены к 15 годам лишения свободы.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Пленные Российские военные Приговор Война России против Украины

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