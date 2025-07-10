Адвокат из Киевской области, который создал агентурную сеть ФСБ и корректировал ракетные удары по Украине, получил 15 лет тюрьмы

Сотрудники СБУ задержали фигуранта-адвоката и его сообщников в январе 2025 года. (Фото: ssu.gov.ua)

Благодаря доказательствам, собранным СБУ, суд признал виновным в работе на ФСБ страны-агрессора РФ адвоката из Киевской области и назначил ему в виде наказания 15 лет тюремного заключения.

Об этом 10 июля сообщили представители украинской спецслужбы.

Как установило следствие, по заданию российских кураторов фигурант создал сеть агентов, которая собирала сведения о сотрудниках международных организаций и волонтерах в Киеве, Днепре и Одессе.

Реклама

Кроме того, как сообщили в СБУ, вместе с сообщниками адвокат корректировал ракетные удары РФ по оборонным заводам и энергообъектам Украины.

Сотрудники спецслужбы задержали фигуранта и его сообщников в январе 2025 года.

Во время обысков правоохранители у них изъяли 15 мобильных телефонов, с помощью которых они поддерживали конспирированную связь с ФСБ, а также другие доказательства работы на российских агрессоров.

Суд на основании собранных СБУ доказательств признал адвоката виновным в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 111 УК Украины (совершение государственной измены в условиях военного положения).

25 июня Национальная полиция Украины сообщила, что в Харькове правоохранители задержали 19-летнюю девушку, которая, по данным следствия, передала военным заминированный скутер как «волонтерскую помощь». В результате подрыва один украинский военнослужащий погиб, еще один — получил тяжелые ранения

10 июля сотрудники СБУ заявила, что задержала агента ФСБ страны-агрессора России, который готовил серию диверсий, чтобы обесточить Харьков.

По версии следствия, после дистанционной вербовки агент получил задание взорвать опорную электроподстанцию, которая обеспечивает электроснабжение одного из районов Харькова, а также фиксировать локации Сил обороны Украины по дороге на детские праздники.