Убийство Кирилла Тлявова. Суд получил результаты экспертизы 23 марта, 20:37 Кирилл Тлявов (Фото:Татьяна Тлявова / Facebook)

По делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд сегодня сменил место жительства одному из обвиняемых, бывшему полицейскому, Ивану Приходько.

Об этом сообщает Суспільне.

Круглосуточный домашний арест мужчина будет отбывать не в собственной квартире, а в частном доме. Также в суд поступили результаты повторной экспертизы, которых ждали больше года.

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По словам адвоката обвиняемого Виктора Чевгуза, эксперты считают, что мальчик скончался в результате прямого попадания пули, а не рикошета, как утверждала предварительная экспертиза по делу.

«Основное заключение, что Кирилл Тлявов был убит не от рикошета, а прямым попаданием. К тому же, этот вывод прямо противоречит заключению предварительной экспертизы. Если в делах есть выводы экспертиз, которые противоречат друг другу — назначается третья экспертиза. Я написал возражение, потому что вывод некачественный, не объективный и не может быть положен в основу обвинения», — сказал адвокат.

Также специалисты определили положение ребенка в момент выстрела и якобы рост стрелка. Для этого прибегли к следственному эксперименту и использовали лазерные приборы измерения. Однако и это, по словам Виктора Чевгуза, не соответствует действительности: «В заключении написано, что в Кирилла могли попасть только, если он сидел. А родной брат Кирилла говорит, что Кирилл сидел, пуля попала в голову и он лбом ударился об асфальт. То есть выводы экспертизы противоречат словам его родного брата. Также эксперты указали рост стрелка — 175 см рост, а у Ивана Приходько 171 — это разная высота. А как он держал винтовку? Может, он стрелял из-под руки, а может закинул на плечо», — отметил адвокат.

По словам Чевгуза, из четырех обвиняемых рост около 175 сантиметров имеет другой фигурант, также бывший полицейский Владимир Петровец.

«Да только Приходько инкриминируют непреднамеренное убийство, поэтому эксперты во время следственного эксперимента ориентировались на его личность», — сказал Чевгуз.

Адвокат Приходько отметил, что будет оспаривать заключение и будет ходатайствовать о назначении третьей экспертизы. Прокурор и адвокат семьи Тлявовых комментировать результаты экспертизы до ознакомления отказались. Следующее судебное заседание по делу убийства Кирилла Тлявова запланировано на 19 апреля.