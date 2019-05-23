Томас Фридман
Трамп и win-win. Что нужно знать о Китае и США
Тарас Прохасько
Новый украинец Зеленский
Владимир Спиваковский
Умные ребята. Задайте себе эти 12 вопросов
Иван Яковина
Деньги Кремля и скандал в Австрии. Две вещи, которые пугают
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

Дело Зайцевой-Дронова: суд определил дату рассмотрения апелляции

Сегодня, 16:33
196
Цей матеріал також доступний українською
Дело Зайцевой-Дронова: суд определил дату рассмотрения апелляции - фото

NewsRoom

Геннадий Дронов и Елена Зайцева

Харьковский апелляционный суд назначил на 14 августа рассмотрение апелляционных жалоб на приговоры Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных по делу о резонансном ДТП в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Судебное заседание состоится 14 августа 2019 года в 11:00 в помещении Харьковского апелляционного суда. Председательствующий по делу — судья Владимир Протасов, судьи коллегии — Елена Грошева, Виктория Яковлева», — говорится в сообщении.

Производство по апелляционной жалобе адвоката Зайцевой открыто 13 мая. Защитнику Дронова предоставили время для устранения недостатков в жалобе.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек, пятеро были травмированы.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая была за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Киевский районный суд Харькова приговорил фигурантов дела к 10 годам лишения свободы.

Защита Дронова и Зайцевой подали апелляционные жалобы. Зайцева просит пять лет условного наказания.

Теги:   Елена Зайцева Геннадий Дронов Апелляция Харьков

Спецтема   Смертельное ДТП в Харькове

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Культура

Сегодня, 22:45

img
В Крым — домой. Дневники 72-го Каннского кинофестиваля
Теннис

Сегодня, 16:52

img
Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Страсбурге — видео
События

Сегодня, 10:52

img
Хомчак про Иловайск: Я выходил вместе с бойцами и мог погибнуть

ТОП 3

События

Сегодня, 10:48

img
Диалоги о бизнесе. Как попасть на лекцию НВ
8971
События

Вчера, 20:33

img
Феминитивы и экспансия Ґ. Что изменилось в новой редакции Украинского правописания
6595
События

Сегодня, 12:58

img
ВНО-2019: опубликованы правильные ответы по математике
4799