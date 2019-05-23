Дело Зайцевой-Дронова: суд определил дату рассмотрения апелляции Сегодня, 16:33 196 Цей матеріал також доступний українською NewsRoom Геннадий Дронов и Елена Зайцева NewsRoom

Харьковский апелляционный суд назначил на 14 августа рассмотрение апелляционных жалоб на приговоры Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных по делу о резонансном ДТП в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Судебное заседание состоится 14 августа 2019 года в 11:00 в помещении Харьковского апелляционного суда. Председательствующий по делу — судья Владимир Протасов, судьи коллегии — Елена Грошева, Виктория Яковлева», — говорится в сообщении.

Производство по апелляционной жалобе адвоката Зайцевой открыто 13 мая. Защитнику Дронова предоставили время для устранения недостатков в жалобе.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек, пятеро были травмированы.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая была за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Киевский районный суд Харькова приговорил фигурантов дела к 10 годам лишения свободы.

Защита Дронова и Зайцевой подали апелляционные жалобы. Зайцева просит пять лет условного наказания.