Дело Зайцевой-Дронова: суд определил дату рассмотрения апелляции
Харьковский апелляционный суд назначил на 14 августа рассмотрение апелляционных жалоб на приговоры Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных по делу о резонансном ДТП в Харькове.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Судебное заседание состоится 14 августа 2019 года в 11:00 в помещении Харьковского апелляционного суда. Председательствующий по делу — судья Владимир Протасов, судьи коллегии — Елена Грошева, Виктория Яковлева», — говорится в сообщении.
Производство по апелляционной жалобе адвоката Зайцевой открыто 13 мая. Защитнику Дронова предоставили время для устранения недостатков в жалобе.
Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек, пятеро были травмированы.
Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая была за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.
Киевский районный суд Харькова приговорил фигурантов дела к 10 годам лишения свободы.
Защита Дронова и Зайцевой подали апелляционные жалобы. Зайцева просит пять лет условного наказания.