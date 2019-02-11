Суд по отстранению Супрун: и.о. министра встретили аплодисментами, нардепа Мосийчука - криками Позор! 11 февраля, 15:01 9649 Цей матеріал також доступний українською НВ Под зданием суда собралось много активистов, чтобы поддержать Супрун НВ

В Окружном административном суде Киева начинается заседание, на котором рассмотрят ходатайство об отмене запрета Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения.

Как сообщает корреспондент НВ, на суде присутствовали многие депутаты, а также министры юстиции и инфраструктуры Павел Петренко и Владимир Омелян.



Процесс открытый, однако зал суда настолько маленький, что на заседание немногие смогли попасть.

Когда в зал суда прибыла отстраненная министр Ульяна Супрун, ее встретили аплодисментами.

А вот радикала Игоря Мосийчука, который и подал иск против Супрун, - криками Позор!

Щоб ви відчули різницю: ось як зустрічають Уляну Супрун під столичним Окружним адміністративним судом, який розглядає клопотання уряду про скасування заборони Уляні Супрун очолювати МОЗ pic.twitter.com/4j5AWqd9Nr — 24 канал (@24tvua) 11 февраля 2019 г.

5 февраля суд временно запретил и.о. министра Ульяне Супрун выполнять обязанности главы МОЗ Украины.

Иск в суд подал нардеп Игорь Мосийчук, который, в частности, считает ее некомпетентной. Постановление может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 15 дней.

Кабмин поддержал главу МОЗ и решил обжаловать решение суда.

Поддержку Супрун выразили также премьер Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко.

Супрун заявила, что изменения в медицинской сфере оказались под угрозой и есть ряд конкретных проблем и вопросов, которые необходимо решить уже сейчас.