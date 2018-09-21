Суд по делу Бердинских. Прекратит ли прокуратура следить за телефоном журналистки

Прокуратура и дальше будет иметь доступ ко всей информации на телефоне журналистки Новое Время Кристины Бердинских

Журналистка журнала Новое время Кристина Бердинских и редактор программы журналистских расследований Схемы на Радио Свобода Наталья Седлецкая оспаривают следственное постановление Печерского суда, которым Генпрокуратуре дано разрешение получения информации о звонках, смс-сообщениях с июля 2016 по ноябрь 2017 года, а также местоположение телефона журналисток в течение этих 17 месяцев. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Удовлетворили жалобу Седлецкой

18 сентября Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу Седлецкой и ограничил объем данных, который может получить следователь из ее мобильного телефона. В тот же день Европейский суд по правам человека применил Правило 39 - так называемые срочные меры к жалобе, чем обязал украинскую власть воздержаться до 18 октября от доступа к любым мобильным данным оператора с телефона журналистки Натальи Седлецкой. Пока она будет готовить полную жалобу в Европейский суд.

Сторона обвинения

Однако прокуратура и дальше будет иметь доступ ко всей информации на телефоне журналистки еженедельника Новое Время Кристины Бердинских. Предоставлен доступ за последние полтора года. Вчера, 20 сентября, апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы журналистки на разрешение следователем Генпрокуратуры проверить ее мобильный.

Так как материалы судебного производства не поступили из Печерского райсуда, где ранее приняли соответствующее решение, отметил судья Апелляционного суда Иван Рыбак.

Кроме этого, сторона обвинения на заседание не явилась.

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Суд перенес рассмотрение жалобы на 26 сентября. К этому времени прокуроры могут получать данные с телефона Кристины Бердинских за последние 17 месяцев, рассказала журналистка. По ее словам, то, что телефон проверяют, она узнала только из Facebook, а не официального документа.

Затягивание дела

Еще с 18 сентября прокуроры имеют право получить данные с мобильного телефона Кристины Бердинских, а именно информацию о передвижении, входящие - исходящие звонки, переписку. Для этого они должны обратиться к мобильному оператору. Есть ли уже вся информация в распоряжении прокуратуры, пока не известно. По словам журналистки, ни Генпрокуратура, ни мобильный оператор не ответили на ее запрос.

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Скорее всего данные с телефона в Генпрокуратуру были переданы еще в первый день, а дело просто затягивают, отметила исполнительный директор Института массовой информции Оксана Романюк. За этим делом следит весь мир, ведь о ней говорят международные дипломаты и организации, добавила Романюк.

Решение касается всех журналистов, ведь источники будут бояться анонимно рассказывать важную для общественности информацию СМИ, ведь в любой момент может оказаться, что суд уже принял решение о доступе прокуратуры до телефонов медийщиков, подытожила Оксана Романюк.

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В Генпрокуратуре утверждали, что данные с телефонов журналисток необходимы следствию для расследования "по фактам возможного разглашения директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником сведений, составляющих государственную тайну". Генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что следствие требует от оператора мобильной связи только дать их данные о пребывании вблизи НАБУ.