Суд отпустил подозреваемых в убийстве журналиста Сергиенко под залог

В пятницу, 16 ноября, суд в Черкассах изменил меру пресечения для подозреваемых в организации и исполнении убийства журналиста Василия Сергиенко.

Как сообщает Прочерк, суд решил отпустить под залог двух подозреваемых, остальным избрал меру пресечения в виде ареста на 60 суток.

Вадиму Мельнику, которого подозревают в организации похищения и убийства журналиста, назначили залог в 2 млн гривен. Виктору Горбенко, исполнителю преступления - в 800 тыс. гривен.

Отмечается, что подозреваемые смогут выйти из СИЗО после внесения залога, очевидно, этот процесс начнется с понедельника.

Во время судебного заседания зал заблокировали активисты Азова. При попытке силовиков их вытеснить произошла потасовка.

Начальник Национальной полиции Украины Сергей Князев раскритиковал решение суда, отметив, что при таких условиях почти невозможно "реализовать конституционное право человека на жизнь".

"Два года мы искали организатора убийства. Задержали его и еще четырех исполнителей. Установили место нахождения еще одного исполнителя на территории США. Направили по каналам Интерпол все документы для его задержания и последующей экстрадиции. И вот сегодня суд принимает решение: организатору - залог 2 млн гривен, исполнителю - 800 тыс. гривен ", - заявил он.

Журналиста Василия Сергиенко нашли убитым со следами насильственной смерти в Виграевском лесу 5 апреля в 2014 году. По версии следствия, подозреваемый 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский отдавал приказы двум группам мужчин, чтобы те похитили и в дальнейшем убили журналиста и общественного деятеля Василия Сергиенко.

В 2017 году задержали Вадима Мельника, который подозревается в организации убийства журналиста.