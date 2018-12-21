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Суд отпустил под залог полицейских, избивавших людей в метро Харькова

Сегодня, 19:02
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Четырех подозреваемых уволили из органов

Фото: скрин видео прокуратуры

Харьковский апелляционный суд отпустил под залог полицейских, которые подозреваются в избиении пассажиров метрополитена и вымогательстве взяток.

Как сообщила журналистка Татьяна Доцяк со ссылкой на материалы в Реестре судебных решений, пятеро из шести подозреваемых вышли из СИЗО под залог в размере около 140 тысяч гривен.

В прокуратуре Харьковской области подтвердили эту информацию, добавив, что решение суда об освобождении задержанных под залог в 140 тысяч гривен по каждому из случаев не подлежит обжалованию, передает KHARKIV Today.

По данным прокуратуры, четверо полицейских уволены из правоохранительных органов. В отношении двоих продолжаются служебные проверки.

Пресс-секретарь харьковской прокуратуры Вита Дубовик отметила, что подозреваемые могут влиять на свидетелей и потерпевших.

"Даже не все пострадавшие обращались в полицию или в прокуратуру. Это люди, которые с самого начала боялись этих правоохранителей, даже не попытались защитить себя законным способом", - уточнила она.

Судебное следствие планируют завершить до марта 2019 года.

Издевательства над пассажирами в метро Харькова: в служебных комнатах полиции установят камеры видеонаблюдения

Напомним, что правоохранители разоблачили в Харькове группу сотрудников Нацполиции, которые издевались над задержанными и вымогали взятки.

Во время дежурства на станции метро Южный вокзал они задерживали под надуманными предлогами людей, после чего жестоко их избивали.

Теги:   Харьков Полиция

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