Суд отпустил под залог полицейских, избивавших людей в метро Харькова Сегодня, 19:02 76 Цей матеріал також доступний українською Четырех подозреваемых уволили из органов Фото: скрин видео прокуратуры

Харьковский апелляционный суд отпустил под залог полицейских, которые подозреваются в избиении пассажиров метрополитена и вымогательстве взяток.

Как сообщила журналистка Татьяна Доцяк со ссылкой на материалы в Реестре судебных решений, пятеро из шести подозреваемых вышли из СИЗО под залог в размере около 140 тысяч гривен.

В прокуратуре Харьковской области подтвердили эту информацию, добавив, что решение суда об освобождении задержанных под залог в 140 тысяч гривен по каждому из случаев не подлежит обжалованию, передает KHARKIV Today.

По данным прокуратуры, четверо полицейских уволены из правоохранительных органов. В отношении двоих продолжаются служебные проверки.

Пресс-секретарь харьковской прокуратуры Вита Дубовик отметила, что подозреваемые могут влиять на свидетелей и потерпевших.

"Даже не все пострадавшие обращались в полицию или в прокуратуру. Это люди, которые с самого начала боялись этих правоохранителей, даже не попытались защитить себя законным способом", - уточнила она.

Судебное следствие планируют завершить до марта 2019 года.

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Напомним, что правоохранители разоблачили в Харькове группу сотрудников Нацполиции, которые издевались над задержанными и вымогали взятки.

Во время дежурства на станции метро Южный вокзал они задерживали под надуманными предлогами людей, после чего жестоко их избивали.