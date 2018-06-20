Суд отпустил под залог организатора и участников банды, которая грабила бизнесменов в центре Киева - Крищенко

Банду задержали почти год назад

Суд отпустил под залог организатора и участников преступной группировки, которая нападала и грабила предпринимателей в центре Киева.

Об этом сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

Он рассказал, что четверых злоумышленников полиция задержала в августе 2017 года. Бандиты нападали на бизнесменов и отбирали у них крупные суммы денег. В ряде случаев применялось оружие.

Все четыре человека были арестовали.

"В ходе следствия следователи собрали доказательную базу и начали дополнительную квалификацию их действий - бандитизм, то есть совершение преступлений вооруженной бандой", - уточнил Крищенко.

Он добавил, что по четырем эпизодам их преступной деятельности (разбойные нападения, бандитизм, кража, совершенная в особо крупных размерах, еще двое фигурантов дополнительно за хранение наркотиков и незаконное обращение с оружием) следствие завершено, материалы передали на рассмотрение в Святошинский райсуд в феврале. Другие эпизоды были выделены в отдельные уголовные производства.

Крищенко подчеркнул, что дело передали в суд, однако в мае он отпустил двоих участников банды под залог в 168 тысяч гривен. На днях отпустили еще двоих фигурантов, в том числе и организатора группировки, под залог в 211 тысяч гривен.

Глава столичного ведомства уточнил, что преступники не являются гражданами Украины и не имеют постоянного места жительства. Они серьезно готовились к нападениям и даже меняли цвет автомобилей с помощью специальной пленки, а после совершения преступлений уезжали на большой скорости, создавая на дороге аварийные ситуации.

"Отпустили злоумышленников, которым грозит до 15 лет лишения свободы", - резюмировал Крищенко.

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