Убийство журналиста Сергиенко: Суд отпустил двоих фигурантов дела под домашний арест 27 июня, 05:23 2303 Цей матеріал також доступний українською Надросся / Facebook Виктора Горбенко и Романа Недибалюка суд отпустил под домашний арест Надросся / Facebook

В среду, 26 июня, Городищенский районный суд Черкасс отпустил под домашний арест двух из пяти обвиняемых в исполнении убийства журналиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщила журналистка Ольга Худецька.



«Двух из пяти обвиняемых в исполнении убийства Василия Сергиенко, Виктора Горбенко и Романа Недибалюка, только что отпустил под домашний арест Городищенский районный суд Черкасс. Активисты собираются блокировать суд», — написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщает местный портал Надросся, в зале суда решение судей встретили возгласами «За сколько вас купили?!», а обвиняемых после выхода на волю его провожали криками «Позор убийцам!».

Также информацию подтвердила на своей странице в Facebook адвокат Евгения Закревская.

Напомним, что 16 ноября 2018 года суд в Черкассах изменил меру пресечения для подозреваемых в организации и исполнении убийства журналиста Василия Сергиенко. Вадиму Мельнику, которого подозревают в организации похищения и убийства, назначили залог в 2 млн грн. Виктору Горбенко, исполнителю преступления — в 800 тыс. грн.

Журналиста, общественного деятеля Василия Сергиенко нашли убитым со следами насильственной смерти в Выграевском лесу 5 апреля в 2014 года. По версии следствия, 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области Сергиенко похитили из дома и убили. На его теле обнаружили 17 колото-резаных ран туловища, резаные раны шеи.