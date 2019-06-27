Оксана Скиталинская
С сельдереем и мятой. Что пить летом
Андерс Аслунд
Путин признал, что санкции вредят РФ. К чему это приведет?
Фоззи
Черное зеркало и новые лица
Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Убийство журналиста Сергиенко: Суд отпустил двоих фигурантов дела под домашний арест

27 июня, 05:23
2303
Цей матеріал також доступний українською

Надросся / Facebook

Виктора Горбенко и Романа Недибалюка суд отпустил под домашний арест

В среду, 26 июня, Городищенский районный суд Черкасс отпустил под домашний арест двух из пяти обвиняемых в исполнении убийства журналиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщила журналистка Ольга Худецька.

«Двух из пяти обвиняемых в исполнении убийства Василия Сергиенко, Виктора Горбенко и Романа Недибалюка, только что отпустил под домашний арест Городищенский районный суд Черкасс. Активисты собираются блокировать суд», — написала она на своей странице в Facebook.

Как сообщает местный портал Надросся, в зале суда решение судей встретили возгласами «За сколько вас купили?!», а обвиняемых после выхода на волю его провожали криками «Позор убийцам!».

Также информацию подтвердила на своей странице в Facebook адвокат Евгения Закревская.

Напомним, что 16 ноября 2018 года суд в Черкассах изменил меру пресечения для подозреваемых в организации и исполнении убийства журналиста Василия Сергиенко. Вадиму Мельнику, которого подозревают в организации похищения и убийства, назначили залог в 2 млн грн. Виктору Горбенко, исполнителю преступления — в 800 тыс. грн.

Журналиста, общественного деятеля Василия Сергиенко нашли убитым со следами насильственной смерти в Выграевском лесу 5 апреля в 2014 года. По версии следствия, 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области Сергиенко похитили из дома и убили. На его теле обнаружили 17 колото-резаных ран туловища, резаные раны шеи.

Теги:   Нападение на журналистов Журналист Черкассы

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Экономика

Сегодня, 15:40

img
С 1 июля уменьшается порог стоимости посылок из-за рубежа, которые будут облагаться налогом
Геополитика

Сегодня, 11:28

img
Будем работать в Нормандском формате. Путин — о переговорах по Украине с Меркель и Трампом на G20
Геополитика

Сегодня, 15:00

img
Нет торговым войнам и пластику. О чем договорились лидеры G20 в Японии

ТОП 3

События

Сегодня, 04:40

img
В одном из ресторанов Киева произошла массовая драка со стрельбой
9752
События

Вчера, 05:24

img
Что происходит в Станице Луганской с началом отхода войск?
7584
События

Сегодня, 01:43

img
В Одесской области в результате пожара в рекреационной зоне сгорела база отдыха
5650

Новости Одессы

img
На Ланжероне проходит фестиваль каякинга и сапбординга - с йогой на досках и "сухой" греблей (фоторепортаж)
img
На месте рекордного лесоповала в районе 13-й Фонтана началось строительство высоток (фото)
img
На Балковской в лотомаркет швырнули дымовую шашку (фото)