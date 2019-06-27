Убийство журналиста Сергиенко: Суд отпустил двоих фигурантов дела под домашний арест
В среду, 26 июня, Городищенский районный суд Черкасс отпустил под домашний арест двух из пяти обвиняемых в исполнении убийства журналиста Василия Сергиенко.
Об этом сообщила журналистка Ольга Худецька.
«Двух из пяти обвиняемых в исполнении убийства Василия Сергиенко, Виктора Горбенко и Романа Недибалюка, только что отпустил под домашний арест Городищенский районный суд Черкасс. Активисты собираются блокировать суд», — написала она на своей странице в Facebook.
Как сообщает местный портал Надросся, в зале суда решение судей встретили возгласами «За сколько вас купили?!», а обвиняемых после выхода на волю его провожали криками «Позор убийцам!».
Также информацию подтвердила на своей странице в Facebook адвокат Евгения Закревская.
Напомним, что 16 ноября 2018 года суд в Черкассах изменил меру пресечения для подозреваемых в организации и исполнении убийства журналиста Василия Сергиенко. Вадиму Мельнику, которого подозревают в организации похищения и убийства, назначили залог в 2 млн грн. Виктору Горбенко, исполнителю преступления — в 800 тыс. грн.
Журналиста, общественного деятеля Василия Сергиенко нашли убитым со следами насильственной смерти в Выграевском лесу 5 апреля в 2014 года. По версии следствия, 4 апреля 2014 года в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области Сергиенко похитили из дома и убили. На его теле обнаружили 17 колото-резаных ран туловища, резаные раны шеи.