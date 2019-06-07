Суд отпустил из-под стражи подозреваемого в организации убийства Олешко Сегодня, 02:43 Цей матеріал також доступний українською Виктория Рощина / Громадське Михаил Сигида Виктория Рощина / Громадське

Печерский районный суд Киева отпустил под домашний арест Михаила Сигиду — подозреваемого в организации заказного убийства экс-бойца АТО с позывным «Сармат» Виталия Олешко.



Как сообщает журналистка программы Схемы Наталья Седлецкая, суд провел неанонсированное заседание в ночь на пятницу, 7 июня.

«Друзья Олешко убеждены, что его убили из-за борьбы с местной властью и народным депутатом Александром Пономаревым, который по факту контролирует Бердянск и местные силовые структуры. А задержанный Сигида — не только главный подозреваемый в организации убийства, но и ключевой человек, который мог бы дать свидетельство относительно истинного заказчика», — написала она в Facebook.



По словам Седлецкой, журналисты регулярно ходили на суды и «следили за попыткой извлечь Сигиду из-под стражи».

«Резонанс ломал этот план. На этот раз все организовали по-тихому, суду пришлось заседать среди ночи. И уже завтра Сигида должен отправиться в Бердянск «под домашний арест», — рассказала она.

Напомним, что ранее заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин допустил, что апелляционный суд может отпустить Сигиду из-за наличия у него «влиятельных связей».

Полиция подозревает 38-летнего бизнесмена из Бердянска Михаила Сигиду в причастности к убийству Олешко и называет его соорганизатором. Его задержали 14 сентября возле торгового центра Амстор в Бердянске.

Подозреваемый — уроженец Донецкой области, частный предприниматель, владелец нескольких развлекательных клубов в Донецкой и Запорожской областях.

Виталия «Сармата» Олешко застрелили 31 июля в Бердянске Запорожской области. Он был добровольцем батальона Донбасс, участвовал в боях за Иловайск.