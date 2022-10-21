Суд отправил в тюрьму троих мужчин, которые до смерти избили участника АТО в Киеве 21 октября, 19:02 Украинские военные под Иловайском, 18 августа 2014 (Фото:Максим Дондюк)

Суд приговорил к тюремному заключению троих мужчин, которые в 2015 году избили до смерти участника Антитеррористической операции в киевском Гидропарке. Осужденные — граждане россии, Армении и Украины.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

В ведомстве отметили, что иностранцы приговорены к 15 годам, а гражданин Украины — к 8 годам. Также приговором суда предусмотрена конфискация имущества у всех троих мужчин. Кроме того, с обвиняемых взыскан моральный и имущественный ущерб в сумме более 30 млн грн в пользу потерпевших.

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Прокуроры доказали, что осенью 2015 года недалеко от станции метро Гидропарк осужденные по предварительному сговору совершили разбойное нападение на четырех участников АТО. Из-за нанесенных телесных повреждений один из пострадавших впоследствии скончался. Заключенные завладели имуществом участников АТО.

Кроме того, двое из осужденных накануне совершили еще одно разбойное нападение на двух потерпевших, тоже в Гидропарке. Мужчины завладели имуществом пострадавших. Также прокуроры доказали, что заключенные носили и хранили боеприпасы и взрывчатые вещества без разрешения.

Суд признал троих мужчин виновными в разбое, незаконном обращении с оружием, умышленном тяжелом и преднамеренном легком телесных повреждениях (ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 187, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 125 Уголовного кодекса Украины).