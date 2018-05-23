Суд отправил в СИЗО трех задержанных на Донбассе боевиков

Трем задержанным на Донбассе боевикам выбрали меры пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, передает Громадське.
Участников незаконных вооруженных формирований подозревают в подготовке терактов по ч.1 статьи 258 Уголовного кодекса.
Дело в отношении боевиков расследует Служба безопасности.
Все они находятся в следственном изоляторе в Донецкой области.
Следствие продолжается.
Напомним, вечером 20 мая в районе проведения операции объединенных сил во время боевого задания украинские военные захватили в плен трех боевиков. Пленных и их личное оружие передали работникам СБУ из состава Объединенных сил..
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