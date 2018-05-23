Суд отправил в СИЗО трех задержанных на Донбассе боевиков

Украинские военные после боя взяли в плен трех боевиков. Их передали СБУ. На фото - один из задержанных

Трем задержанным на Донбассе боевикам выбрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская, передает Громадське.

Участников незаконных вооруженных формирований подозревают в подготовке терактов по ч.1 статьи 258 Уголовного кодекса.

Дело в отношении боевиков расследует Служба безопасности.

Все они находятся в следственном изоляторе в Донецкой области.

Следствие продолжается.

Напомним, вечером 20 мая в районе проведения операции объединенных сил во время боевого задания украинские военные захватили в плен трех боевиков. Пленных и их личное оружие передали работникам СБУ из состава Объединенных сил..