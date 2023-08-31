Суд отправил под домашний арест полицейского, который смертельно ранил агрессивного мужчину в Днепре 31 августа, 20:44 Мужчина отказывался выполнять требования полицейских после остановки машины (Фото:Олексій Білошицький / Facebook)

Суд в четверг, 31 августа, отправил под круглосуточный домашний арест патрульного полицейского, застрелившего в Днепре мужчину, который набросился на них с напарницей. Об этом сообщает Суспільне.

Прокурор ходатайствовал об аресте на два месяца без права залога. Адвокаты полицейского считают подозрение в умышленном убийстве необоснованной и просили о домашнем аресте, личном обязательстве или освобождении их подзащитного под залог.

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Патрульный участвовал в заседании онлайн из-за состояния здоровья. Он не признал вину и сказал, что применил оружие только после того, как использовал все другие возможные средства, и для защиты своей жизни.

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В Офисе генпрокурора ранее заявляли, что начали досудебное расследование по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительного органа (ч.1 ст. 115, ч.3 ст. 365 УК Украины). Полиция в Днепре открыла дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции (ст. 348 УК Украины).

Стрельба в Днепре — что известно

29 августа Национальная полиция Украины подтвердила, что в Днепре патрульный смертельно ранил мужчину на проспекте Ивана Мазепы.



По предварительным данным, правоохранители хотели остановить его из-за нарушения правил дорожного движения. Однако мужчина вел себя агрессивно, а перед остановкой, судя по записям с камер наблюдения, поменялся местами с пассажиркой. Мужчина и его спутница отказывались выполнять требования полицейских, началась потасовка, в ходе которой патрульный применил табельное оружие.



Издание УП сообщило, что в крови мужчины уже после его смерти обнаружили 2,48 промилле алкоголя. Позже ГБР сообщило, что пока не подтверждает информацию о наличии алкоголя в крови убитого.



Полицейского задержали по факту превышения полномочий. В Департаменте патрульной полиции пообещали провести служебное расследование.

