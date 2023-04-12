Суд отправил митрополита Черкасской епархии УПЦ МП под домашний арест

12 апреля, 18:23
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Митрополит УПЦ МП Феодосий в зале суда (Фото:Скриншот видео Черкасской епархии УПЦ МП/Facebook)

Митрополит УПЦ МП Феодосий в зале суда (Фото:Скриншот видео Черкасской епархии УПЦ МП/Facebook)

Суд избрал меру пресечения черкасскому митрополиту УПЦ МП Феодосию. Его поместили под домашний арест на два месяца.

Об этом сообщает Черкасская епархия УПЦ МП в Facebook.

Митрополит Феодосий будет обязан провести следующие 60 суток под круглосуточным домашним арестом и носить электронный браслет.

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6 апреля Служба безопасности Украины сообщила о подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП. По данным следствия, он отрицал вооруженную агрессию России против Украины и оправдывал действия российский оккупантов.

19 января Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект о запрете деятельности в Украине религиозных организаций с центром управления в стране-агрессоре.

Государственная служба по этнополитике и свободе совести 1 февраля заявила, что, согласно выводам религиоведческой экспертизы, УПЦ остается структурным подразделением РПЦ.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   УПЦ МП Черкасская область Мера пресечения

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