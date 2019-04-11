Суд отменил запрет на въезд российскому пропагандисту Шувалову Сегодня, 16:52 418 Цей матеріал також доступний українською Дуся Игорь Шувалов Дуся

Окружной административный суд города Киева отменил запрет на въезд в Украину для гражданина РФ Игоря Шувалова.

В пресс-службе суда Детектору медиа сообщили, что судья Сергей Каракашьян признал запрет на въезд противоправным.

Решение принято по иску Шувалова к Государственной миграционной службе Украины в понедельник, 8 апреля.

Игорь Шувалов в Украине занимал должность заместителя директора по развитию компании Национальные информационные системы, которая производит новостные программы для телеканала Интер.

В 2017 году Шувалову запретили въезд на территорию Украины сроком на пять лет. Причиной стала антиукраинская деятельность Шувалова, которую российские спецслужбы использовали "в активных мероприятиях влияния по освещению специально подготовленной и резонансной информации" через СМИ.