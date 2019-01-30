Суд отменил решение о досрочном освобождении "судьи-колядника" Зварыча
Тернопольский апелляционный суд отменил решение Галицкого райсуда Львова об условно-досрочном освобождении бывшего судьи Игоря Зварыча, более известного как судья-колядник.
Как сообщили в пресс-службе суда, коллегия судей не согласилась с аргументацией суда первой инстанции об освобождении Зварыча.
Галицкий суд удовлетворил представление начальника Галицкого районного сектора по вопросам пробации об условно-досрочном освобождении в июле 2018 года. Срок отбывания наказания Зварыча завершался 10 января 2019 года.
"Суд первой инстанции исходил из того, что осужденный отбыл более 3/4 срока дополнительного наказания, добросовестным поведением и отношением к труду доказал свое исправление", - заявили в апелляционном суде.
Согласно решению апелляционного суда, обжалование Зварычем постановления о его освобождении от должности судьи Львовского апелляционного административного суда и документально неподтвержденная информация о бесплатной правовой помощи местным жителям не подтверждают его добросовестное отношение к труду и не могут быть основанием для досрочного освобождения.
Напомним, что в 2008 году в отношении Игоря Зварыча, который в то время возглавлял Львовский апелляционный суд, было возбуждено уголовное дело. Судью обвинили в получении взяток - в его кабинете были найдены крупные суммы денег. Следователи установили, что в период с 2007 по 2008 годы он получил 963 тыс. грн взяток.
Сам Зварыч заявлял, что деньги у него оказались после того, как ими засевали во время освящения кабинета. Также, по его словам, 2 миллиона долларов он взял в долг у своего друга. В 2011 году Игоря Зварыча приговорили к десяти годам лишения свободы.