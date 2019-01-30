Суд отменил решение о досрочном освобождении "судьи-колядника" Зварыча Вчера, 15:52 299 Цей матеріал також доступний українською court.gov.ua Игорь Зварыч получил прозвище "колядник", потому что объяснял, что найденные деньги ему "засеяли" court.gov.ua

Тернопольский апелляционный суд отменил решение Галицкого райсуда Львова об условно-досрочном освобождении бывшего судьи Игоря Зварыча, более известного как судья-колядник.

Как сообщили в пресс-службе суда, коллегия судей не согласилась с аргументацией суда первой инстанции об освобождении Зварыча.

Галицкий суд удовлетворил представление начальника Галицкого районного сектора по вопросам пробации об условно-досрочном освобождении в июле 2018 года. Срок отбывания наказания Зварыча завершался 10 января 2019 года.

"Суд первой инстанции исходил из того, что осужденный отбыл более 3/4 срока дополнительного наказания, добросовестным поведением и отношением к труду доказал свое исправление", - заявили в апелляционном суде.

Согласно решению апелляционного суда, обжалование Зварычем постановления о его освобождении от должности судьи Львовского апелляционного административного суда и документально неподтвержденная информация о бесплатной правовой помощи местным жителям не подтверждают его добросовестное отношение к труду и не могут быть основанием для досрочного освобождения.

Напомним, что в 2008 году в отношении Игоря Зварыча, который в то время возглавлял Львовский апелляционный суд, было возбуждено уголовное дело. Судью обвинили в получении взяток - в его кабинете были найдены крупные суммы денег. Следователи установили, что в период с 2007 по 2008 годы он получил 963 тыс. грн взяток.

Сам Зварыч заявлял, что деньги у него оказались после того, как ими засевали во время освящения кабинета. Также, по его словам, 2 миллиона долларов он взял в долг у своего друга. В 2011 году Игоря Зварыча приговорили к десяти годам лишения свободы.