Суд не разрешил УПЦ МП остаться в Лавре на время рассмотрения иска 30 марта, 18:15 Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (монастыря УПЦ МП) к национальному заповеднику Киево-Печерская лавра. УПЦ МП хотела с помощью заявления об обеспечении иска остановить свое выселение из Лавры до основного решения суда.

Решение суда, принятое 28 марта, опубликовал в Telegram-канале министр культуры и информполитики Александр Ткаченко.

В исковом заявлении УПЦ МП просила «признать недействительной сделку по одностороннему отказу заповедника от договора № 2 от 19 июля 2013 года о бесплатном пользовании религиозной организацией культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью», а также запретить заповеднику выселять представителей УПЦ МП с территории Лавры.

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По мнению церкви, договор остается в силе, а предупреждение заповедника о его разрыве «не создает юридических последствий, поэтому оснований для освобождения арендуемых помещений нет».

«В удовлетворении заявления Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, мужского монастыря УПЦ об обеспечении иска в рамках дела № 910/4552/23 отказать», — сказано в решении суда.

Хозсуд объяснил, что украинское законодательство «не допускает принятия мер обеспечения иска, которые тождественны удовлетворению заявленных исковых требований, если при этом спор не решается по существу».

«Меры обеспечения иска фактически направлены на тот же результат, который является целью исковых требований, а именно на предоставление истцу права пользования спорным имуществом, что по факту являются тождественными требованиями», — уточнили в суде.

Ранее в Минкульте заявили, что с помощью заявления об обеспечении иска УПЦ МП хотела остановить решение о выезде из Лавры.

«Есть юридический рычаг влияния — обеспечение иска, к которому представители УПЦ [МП] и прибегли: если суд удовлетворяет ходатайство для обеспечения иска, принимается решение о том, чтобы не предпринималось никаких действий до основного решения суда. Фактически это такой предохранитель при нерешенной ситуации. Если бы суд сейчас обеспечил иск, тогда было бы остановлено решение о выезде представителей УПЦ [МП] из Лавры», — говорила директорка департамента культурного наследия Минкульта Марьяна Томин в комментарии Укринформу.



Ранее в УПЦ МП заявили, что подготовительное заседание по иску УПЦ МП к заповеднику Киево-Печерская лавра назначено на 26 апреля. Церковь требовала запретить заповеднику на время суда «совершать какие-либо действия, направленные на препятствование религиозной общине».

С 29 марта УПЦ МП должна была освободить все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. Государственный заповедник разорвал договор об аренде этой церковью Нижней Лавры, заключенный в июле 2013 года. Утром 30 марта священники УПЦ МП проводили в Лавре богослужение.

Государственная аудиторская служба Украины после проверки обнаружила незаконную передачу в пользование памятников культурного наследия и 36 незаконных построек на территории Лавры.

Представители УПЦ МП во главе с наместником Лавры митрополитом Павлом обвинили власти Украины и чиновников Минкульта в «ультиматуме», требования которого якобы не имеют юридических оснований. Синод УПЦ МП также заявлял, что намерен «защищать» Киево-Печерскую лавру «всеми законными средствами».

Представители УПЦ МП вывозили имущество из Лавры, несмотря на заявления, что не собираются покидать территорию святыни.