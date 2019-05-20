Суд отклонил апелляцию мэрии Харькова о запрете палатки
В понедельник, 20 мая, Харьковский административный суд отклонил апелляцию Харьковского городского совета относительно сноса волонтерской палатки.
Как сообщает Громадське Харків, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение суда о запрете использования палатки на площади Свободы.
Напомним, что Харьковский окружной админсуд не удовлетворил иск городского совета, который просил убрать из центра города волонтерскую палатку.
Петиция о сносе палатки набрала необходимое количество подписей за сутки. Мэр Харькова Геннадий Кернес поддержал демонтаж волонтерской палатки.
Власти Харькова предложили перенести палатку с площади Свободы на площадь Защитников Украины.
Активисты отказались переносить ее и заявили о готовности отстаивать свою позицию в суде.
Палатка Все для победы была установлена на площади Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года.
По замыслу активистов, она должна был стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.