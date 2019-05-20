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Суд отклонил апелляцию мэрии Харькова о запрете палатки

20 мая, 19:48
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Суд отклонил апелляцию мэрии Харькова о запрете палатки - фото

KHARKIV Today / Сергей Козлов

Палатка установили в 2014 году

В понедельник, 20 мая, Харьковский административный суд отклонил апелляцию Харьковского городского совета относительно сноса волонтерской палатки.

Как сообщает Громадське Харків, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение суда о запрете использования палатки на площади Свободы.

Напомним, что Харьковский окружной админсуд не удовлетворил иск городского совета, который просил убрать из центра города волонтерскую палатку.

Петиция о сносе палатки набрала необходимое количество подписей за сутки. Мэр Харькова Геннадий Кернес поддержал демонтаж волонтерской палатки.

Власти Харькова предложили перенести палатку с площади Свободы на площадь Защитников Украины.

Активисты отказались переносить ее и заявили о готовности отстаивать свою позицию в суде.

Палатка Все для победы была установлена на площади Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года.

По замыслу активистов, она должна был стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.

Теги:   Харьков

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