Суд отклонил апелляцию мэрии Харькова о запрете палатки 20 мая, 19:48 472 Цей матеріал також доступний українською KHARKIV Today / Сергей Козлов Палатка установили в 2014 году KHARKIV Today / Сергей Козлов

В понедельник, 20 мая, Харьковский административный суд отклонил апелляцию Харьковского городского совета относительно сноса волонтерской палатки.

Как сообщает Громадське Харків, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение суда о запрете использования палатки на площади Свободы.

Напомним, что Харьковский окружной админсуд не удовлетворил иск городского совета, который просил убрать из центра города волонтерскую палатку.

Петиция о сносе палатки набрала необходимое количество подписей за сутки. Мэр Харькова Геннадий Кернес поддержал демонтаж волонтерской палатки.

Власти Харькова предложили перенести палатку с площади Свободы на площадь Защитников Украины.

Активисты отказались переносить ее и заявили о готовности отстаивать свою позицию в суде.

Палатка Все для победы была установлена на площади Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года.

По замыслу активистов, она должна был стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.