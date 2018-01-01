Суд отказался разблокировать российский танкер Механик Погодин в порту Херсона Сегодня, 15:35 110 Цей матеріал також доступний українською Танкер Механик Погодин задержали еще в августе Фото: В.Ф. Танкер

В понедельник, 3 декабря, Херсонский окружной административный суд отказался удовлетворить иск судовладельца танкера Механик Погодин о прекращении блокирования в порту Херсона.

Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"Херсонский окружной административный суд отказал сегодня судовладельцу танкера Механик Погодин в иске о прекращении блокирования этого подсанкционного имущества бенефициаров государства-агрессора", - написал он в Facebook.

Напомним, что 10 августа в Херсонском порту был обнаружен российский танкер Механик Погодин, входящий в список санкций СНБО. Судно перевозило нефтепродукты. Приблизительная стоимость задержанного российского судна и его имущества составляет около $7 млн.

Российское судно заблокировано на три года в порту города Херсон. Служба безопасности и Госпогранслужба не имеют претензий к членам экипажа.