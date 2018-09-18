Суд отказался отпустить Зайцеву и Дронова из СИЗО

Во вторник, 18 сентября, Киевский районный суд Харькова продлил срок содержания под стражей участников резонансного ДТП с шестью погибшими Елены Зайцевой и Геннадия Дронова.

Как передает NewsRoom, судья удовлетворил ходатайства прокурора и продлил арест обвиняемых на 60 дней без права внесения залога (до 16 ноября 2018 года).

При этом адвокаты и Дронова, и Зайцевой ходатайствовали о том, чтобы их клиентов отпустили под домашний арест.

По словам адвоката Зайцевой, подзащитная нуждается в качественной медицинской помощи, а отсутствие надлежащего лечения носит характер пыток.

Следующее заседание по делу назначено на 2 октября.

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Напомним, что 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus отбросило в толпу пешеходов после столкновения с Volkswagen. В результате аварии погибли шесть человек.

Полиция задержала 20-летнюю Елену Зайцеву, которая находилась за рулем Lexus, и водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

Фигурантка дела Елена Зайцева рассказала свою версию случившегося. По ее словам, она ехала на желтый сигнал светофора и не успевала затормозить, когда начал двигаться Volkswagen Touareg.

Геннадий Дронов отказался давать показания.