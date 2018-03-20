Суд отказался отпустить Рубана из-под стражи

Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу защиты руководителя Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимира Рубана на решение об аресте его на 2 месяца.

Как сообщает Интерфакс-Украина, согласно решению суда, Рубан останется под стражей.

Суд также отказал защите Рубана в изменении ему меры пресечения на домашний арест.

Кроме того, Рубана отказались отпустить на поруки народного депутата Надежды Савченко.

Ранее сообщалось, что Рубану сообщили о новом подозрении и об изменении ранее сообщенного подозрения.

Владимир Рубан был задержан 8 марта на КПВВ Майорск с арсеналом оружия.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Рубан со своей группировкой, куда, по версии прокуратуры, входили Захарченков, Лютый, Лещ и Мезенцев, готовился дестабилизировать украинское общество посредством массовых террористических атак.