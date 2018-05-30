Суд отказался отменить штраф для моряков задержанного судна Норд

Судно Норд было задержано в Азовском море

Апелляционный суд Донецкой области отказался отменить решение суда о привлечении экипажа судна Норд к административной ответственности.

"Все апелляционные требования адвокатов отклонены, решение Мариупольского суда оставлено без изменений, а по сути действия пограничников признаны законными", - сообщил агентству Интерфакс-Украина помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Напомним, что Приморский районный суд Мариуполя оштрафовал моряков судна Норд по ст. 204-2 КУоАП (относительно нарушения порядка выезда из временно оккупированной территории АР Крым).

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25 марта в Азовском море было задержано крымское рыболовецкое судно Норд под флагом РФ за нарушение порядка выезда из временно оккупированного Крыма.

Суд арестовал судно на время расследования. Членам экипажа (которые оказались гражданами Украины) назначили штраф за незаконное пересечение административной границы.

В отношении капитана судна Владимира Горбенко открыли два дела – за нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины и незаконное занятие рыбным промыслом.

По первому делу ему избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца с правом внесения залога, по второму - в виде личного обязательства с запретом на посещение оккупированного Крыма.

Россия считает задержанных российскими гражданами. Украина заявила, что ни один из них после незаконной аннексии Крыма не отказался от украинского гражданства. Вследствие этого им отказали в консульской помощи.