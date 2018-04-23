Суд отказал СБУ в аресте имущества, изъятого в офисе Савченко

Суд отказал в ходатайстве следователей Службы безопасности Украины, которые хотели наложить арест на изъятое при обысках имущество в офисе народного депутата Надежды Савченко.

Соответствующее решение принял судья Олег Линник Шевченковского районного суда Киева в понедельник, 23 апреля.

Об этом сообщает Громадське.

Так, по данным издания, во время обысков 10 апреля в офисе Савченко изъяли - пять ноутбуков, несколько печатей и документы благотворительного фонда Савченко и ее партии.

Сестра нардепа Вера Савченко отметила, что три из пяти изъятых ноутбуков принадлежали юристам, "помогавших Савченко решать проблемы граждан".

Напомним, 10 апреля силовики провели обыски в квартире народного депутата Надежды Савченко. Ее мать Мария Савченко заявила, что искали оружие.

Впоследствии следователи обыскали также и офис партии Савченко.

В Службе безопасности сообщили, что законные следственные действия происходят в рамках уголовного производства.

Адвокат нардепа Надежды Савченко рассказал, что во время обысков в его подзащитной следователи изъяли ряд вещей. Однако о деталях обысков он отказался говорить, ссылаясь на предупреждение правоохранителей о тайне следствия.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Сразу после этого ее в помещении Верховной Рады задержали сотрудники СБУ и объявили подозрение. 23 марта суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Надежде Савченко инкриминируют сговор с главарями боевиков "ДНР/ЛНР" и с руководителем Центра освобождения пленных Владимиром Рубаном.

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