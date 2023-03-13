Суд освободил от наказания бомбившего Харьков летчика для дальнейшего обмена
Город Харьков (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)
Суд в Харькове освободил от отбывания наказания для обмена в качестве военнопленного российского летчика, который бомбардировал Харьков.
Об этом говорится в постановлении Дзержинского районного суда Харькова, обнародованном в Едином реестре судебных решений.
Летчика вооруженных сил рф 2 марта приговорили к 12 годам лишения свободы за совершение преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Он находился в Киевском СИЗО как военнопленный до вступления приговора в силу.
Однако прокурор подал в суд ходатайство об освобождении осужденного летчика от отбывания наказания. Суд постановил это ходатайство удовлетворить.
«Освободить от отбывания наказания осужденного приговором Дзержинского районного суда Харькова… в связи с принятием уполномоченным органом решения о передаче его для обмена как военнопленного», — говорится в постановлении суда.
Осужденного должны освободить из-под стражи и передать представителям уполномоченного органа, который отвечает за обращение с военнопленными — Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Те, в свою очередь, должны организовать и провести его обмен как военнопленного.
Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение семи дней с момента объявления.