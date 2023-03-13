Суд освободил от наказания бомбившего Харьков летчика для дальнейшего обмена 13 марта, 21:28 Город Харьков (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Суд в Харькове освободил от отбывания наказания для обмена в качестве военнопленного российского летчика, который бомбардировал Харьков.

Об этом говорится в постановлении Дзержинского районного суда Харькова, обнародованном в Едином реестре судебных решений.

Летчика вооруженных сил рф 2 марта приговорили к 12 годам лишения свободы за совершение преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Он находился в Киевском СИЗО как военнопленный до вступления приговора в силу.

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Однако прокурор подал в суд ходатайство об освобождении осужденного летчика от отбывания наказания. Суд постановил это ходатайство удовлетворить.

«Освободить от отбывания наказания осужденного приговором Дзержинского районного суда Харькова… в связи с принятием уполномоченным органом решения о передаче его для обмена как военнопленного», — говорится в постановлении суда.

Осужденного должны освободить из-под стражи и передать представителям уполномоченного органа, который отвечает за обращение с военнопленными — Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Те, в свою очередь, должны организовать и провести его обмен как военнопленного.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение семи дней с момента объявления.