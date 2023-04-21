Апелляционный суд оставил митрополита УПЦ МП Павла под домашним арестом

21 апреля, 14:51
Поделиться:
Митрополит Павел (Лебедь) (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Митрополит Павел (Лебедь) (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Киевский апелляционный суд в пятницу, 21 апреля, оставил под домашним арестом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя).

Об этом сообщает Укринформ.

Митрополит УПЦ МП Павел подавал апелляцию на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет. Однако она была отклонена.

Видео дня

Согласно решению суда от 1 апреля, экс-наместник Лавры должен 60 суток находиться под домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Митрополит жаловался, что этот дом якобы непригоден для проживания.

Во время заседания суда, на котором рассматривалась апелляция, бывший наместник Киево-Печерской Лавры заявил, что не имеет возможности заряжать электронный браслет.

«Я живу в Воронькове. Вот мне звонят, что у меня разряжается браслет. Чем его зарядить? Света нет. А о связи вообще можно и не говорить», — сказал митрополит УПЦ МП Павел.

Читайте также:
Мерседесы и поместья. Журналисты Bihus.Info показали, чем владеет митрополит УПЦ МП Павел

Служба безопасности Украины вручила подозрение экс-наместнику Лавры по двум статьям:

  • разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК)
  • оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ).
Читайте также:
Запретить к чертовой матери. Известные украинцы — о том, что делать с УПЦ МП и как при этом не нарушить закон

Среди доказательств для его обвинений — перехваченные СБУ записи разговоров Павла, часть которых была обнародована.

Митрополит Павел заявлял, что это «политическое дело» и он якобы «никогда не был на стороне агрессии».

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   УПЦ МП Павел Лебедь

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X