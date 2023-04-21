Апелляционный суд оставил митрополита УПЦ МП Павла под домашним арестом
Митрополит Павел (Лебедь) (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)
Киевский апелляционный суд в пятницу, 21 апреля, оставил под домашним арестом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя).
Об этом сообщает Укринформ.
Митрополит УПЦ МП Павел подавал апелляцию на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет. Однако она была отклонена.
Согласно решению суда от 1 апреля, экс-наместник Лавры должен 60 суток находиться под домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Митрополит жаловался, что этот дом якобы непригоден для проживания.
Во время заседания суда, на котором рассматривалась апелляция, бывший наместник Киево-Печерской Лавры заявил, что не имеет возможности заряжать электронный браслет.
«Я живу в Воронькове. Вот мне звонят, что у меня разряжается браслет. Чем его зарядить? Света нет. А о связи вообще можно и не говорить», — сказал митрополит УПЦ МП Павел.
Служба безопасности Украины вручила подозрение экс-наместнику Лавры по двум статьям:
- разжигание религиозной розни (ч. 1 ст. 161 УК)
- оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 1 ст. 436−2 УКУ).
Среди доказательств для его обвинений — перехваченные СБУ записи разговоров Павла, часть которых была обнародована.
Митрополит Павел заявлял, что это «политическое дело» и он якобы «никогда не был на стороне агрессии».