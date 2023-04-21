Апелляционный суд оставил митрополита УПЦ МП Павла под домашним арестом 21 апреля, 14:51 Митрополит Павел (Лебедь) (Фото:Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Об этом сообщает Укринформ.

Митрополит УПЦ МП Павел подавал апелляцию на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточно домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет. Однако она была отклонена.

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Согласно решению суда от 1 апреля, экс-наместник Лавры должен 60 суток находиться под домашним арестом в селе Вороньков Киевской области. Митрополит жаловался, что этот дом якобы непригоден для проживания.

Во время заседания суда, на котором рассматривалась апелляция, бывший наместник Киево-Печерской Лавры заявил, что не имеет возможности заряжать электронный браслет.

«Я живу в Воронькове. Вот мне звонят, что у меня разряжается браслет. Чем его зарядить? Света нет. А о связи вообще можно и не говорить», — сказал митрополит УПЦ МП Павел.

Служба безопасности Украины вручила подозрение экс-наместнику Лавры по двум статьям:

разжигание религиозной розни ( ч. 1 ст. 161 УК)

ч. 1 ст. 161 УК) оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины ( ч. 1 ст. 436−2 УКУ).

Среди доказательств для его обвинений — перехваченные СБУ записи разговоров Павла, часть которых была обнародована.

Митрополит Павел заявлял, что это «политическое дело» и он якобы «никогда не был на стороне агрессии».

