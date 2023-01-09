Суд вынес приговор ректору Почаевской семинарии за разжигание религиозной вражды 9 января, 13:30 За какие именно высказывания суд штрафовал ректора, не уточняется (Фото:Cherkasy.Blagovestnyk/wikipedia.org)

Кременецкий райсуд Тернопольской области оштрафовал ректора подконтрольной московскому патриархату Почаевской семинарии Иова Смакоуза на 8,5 тысяч гривен.

Ранее ему было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам) УК Украины.

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Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, однако, как сообщает ZAXID.NET, суд решил ограничиться более мягким приговором, поскольку Смакоуз «сотрудничал со следствием и заключил соглашение о признании своей виновности».

Согласно выводам лингвистической экспертизы, в заявлениях священника присутствовали признаки разжигания религиозной вражды, однако, о каких именно высказываниях идет речь, не уточняется.

В то же время в СБУ ранее рассказывали что священник распространял через соцсети материалы, «унижающие национальную честь и достоинство украинцев».