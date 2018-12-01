01 декабря 2018, суббота

Суд оштрафовал поляков, пытавшихся поджечь файеры на Лычаковском кладбище

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Лычаковское кладбище во Львове

Лычаковское кладбище во Львове

Пресс-служба прокуратуры Львовской области сообщает, что суд Львова приговорил к штрафу трех граждан Польши, пытавшихся поджечь фаеры на Лычаковском кладбище.

Согласно решению Лычаковского районного суда Львова, каждый должен уплатить 8,5 тысяч гривен.

"Подсудимые продемонстрировали пренебрежительное отношение к месту захоронения, к общественным и религиозным принципам и традициям, без уведомления местных властей подожгли два факела на польском военном мемориале, чем создали угрозу повреждения или уничтожения захоронений", - говорится в решении суда.

Напомним, 22 ноября во Львове задержали трех студентов из Польши, которые пытались поджечь файеры возле места польских военных захоронений на Лычаковском кладбище.

 

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