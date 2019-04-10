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Суд оправдал активиста, которого задержали за агитацию против Зеленского

Сегодня, 14:28
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Суд оправдал активиста, которого задержали за агитацию против Зеленского - фото

Відсіч / Facebook

Суд оправдал активиста активиста Леонида Овчаренко

Шевченковский районный суд Киева оправдал активиста организации Відсіч Леонида Овчаренко, которого полиция задержала на Майдане Независимости, когда он раздавал листовки с агитацией против Владимира Зеленского.

Своим первым решением суд оправдал активиста по делу об обвинении в "злостном неповиновении сотрудникам полиции" во время задержания. Также суд оправдал Овчаренко по обвинению в незаконной агитации против Зеленского.

"Суд закрыл производство за отсутствием состава административного правонарушения. В наших листовках судья не увидела никакой агитации", - отметили в организации.

Напомним, 7 апреля полиция задержала активиста за проведение незаконной предвыборной агитации.

Правоохранители тогда заявляли, что человек отказался проехать в территориальный отдел полиции для составления административных материалов и оказал неповиновение правоохранителям.

Вместе с тем, движение Відсіч сообщило а своей странице в Facebook, что задержанным является его активист Леонид Овчаренко.

Также активисты отметили, что открытка не затрагивает избирательного законодательства.

Теги:   Владимир Зеленский Агитация

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