"Суд" оккупированного Крыма продлил арест фигурантам дела Хизб ут-Тахрир

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Суд продлил арест до 9 июня 2018 года
Фото: Crimean Human Rights Group via Facebook

Суд продлил арест до 9 июня 2018 года

В понедельник, 5 марта, Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя продлил арест фигурантам так называемого дела организации Хизб ут-Тахрир.

Фигурантами дела являются Сейран Салиев, Сулейман Асанов, Мемет Билялов, Эрнес Аметов, Сервер Зекирьяев и Тимур Ибрагимов.

Адвокат Айдер Азаматов сообщил, что арест был продлен до 9 июня, передает Радио Свобода.

"Меру пресечения продлили до 9 июня. Считаем, что данная мера пресечения является необоснованной и чрезмерно жестокой в данной ситуации. Мы обязательно будем подавать апелляционную жалобу", - заявил Азаматов.

Напомним, 25 февраля в Крыму задержали участников Pussy Riot.

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