"Суд" оккупированного Крыма продлил арест фигурантам дела Хизб ут-Тахрир

В понедельник, 5 марта, Киевский районный "суд" оккупированного Симферополя продлил арест фигурантам так называемого дела организации Хизб ут-Тахрир.
Фигурантами дела являются Сейран Салиев, Сулейман Асанов, Мемет Билялов, Эрнес Аметов, Сервер Зекирьяев и Тимур Ибрагимов.
Адвокат Айдер Азаматов сообщил, что арест был продлен до 9 июня, передает Радио Свобода.
"Меру пресечения продлили до 9 июня. Считаем, что данная мера пресечения является необоснованной и чрезмерно жестокой в данной ситуации. Мы обязательно будем подавать апелляционную жалобу", - заявил Азаматов.
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