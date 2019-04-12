#
Светлана Ройз
Мы все на краю. Почему украинцев так злит другой выбор
Сергей Фурса
За неделю до зеленого лебедя
Фоззи
После жизни
Владимир Фесенко
Зеленский и Порошенко. Почему такой большой разрыв?
Спецтема: Выборы президента Украины

Суд объявил капитана арестованного судна Норд в розыск

Сегодня, 15:14
299
Цей матеріал також доступний українською
Суд объявил капитана арестованного судна Норд в розыск - фото

Крым.Реалии

Владимир Горбенко выехал в Крым

В пятницу, 12 апреля, Оболонский районный суд Киева принял решение об объявлении в розыск капитана арестованного керченского судна Норд Владимира Горбенко.

Как сообщает Крым.Реалии, прокуратура АР Крыма попросила суд объявить Горбенко в розыск после того, как он в очередной раз проигнорировал судебное заседание.

По данным следствия, капитана керченского судна Норд не смогли принудительно доставить в суд​, поскольку тот находится в аннексированном Крыму.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Щербина выступил против ходатайства прокуратуры, заявив, что точных данных о местонахождении Горбенко у прокуратуры и суда нет.

Рассмотрение дела капитана Норда приостановлено решением суда на время розыска.

Напомним, что ранее полиция внесла Владимира Горбенко в список пропавших без вести граждан.

Сам Горбенко в интервью российским СМИ заявил, что вернулся в Керчь, выехав через пункт пропуска Чаплинка по "российскому паспорту".

25 марта 2018 года в Азовском море было задержано крымское рыболовецкое судно Норд под флагом РФ.

Суд арестовал судно на время расследования. Членам экипажа (которые оказались гражданами Украины) назначили штраф за незаконное пересечение административной границы.

В отношении капитана судна Владимира Горбенко открыли два дела – за нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины и незаконное занятие рыбным промыслом.

По первому делу ему избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца с правом внесения залога, по второму - в виде личного обязательства с запретом на посещение оккупированного Крыма.

Теги:   Крым Розыск Норд

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Политика

Вчера, 20:30

img
Тимошенко впервые прокомментировала президентскую гонку между Зеленским и Порошенко
Политика

Сегодня, 07:49

img
Сюрприз нашего времени. Как Игорю Смешко удалось стать сенсацией выборов-2019
События

Сегодня, 11:46

img
Проехал на красный: на Грушевского в Киеве Lanos спровоцировал масштабное ДТП с пострадавшими

ТОП 3

События

Сегодня, 07:40

img
В эфир не приглашали. Гендиректор 1+1 заявил, что канал собирается подать в суд на Порошенко
22225
События

Сегодня, 07:18

img
Обострение на Донбассе: погиб один военный, восемь ранены
6515
События

Сегодня, 10:36

img
Схемы: Уполномоченный представитель Зеленского помог отменить запрет на въезд актеру из Сватов
6430