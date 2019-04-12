Суд объявил капитана арестованного судна Норд в розыск Сегодня, 15:14 299 Цей матеріал також доступний українською Крым.Реалии Владимир Горбенко выехал в Крым Крым.Реалии

В пятницу, 12 апреля, Оболонский районный суд Киева принял решение об объявлении в розыск капитана арестованного керченского судна Норд Владимира Горбенко.

Как сообщает Крым.Реалии, прокуратура АР Крыма попросила суд объявить Горбенко в розыск после того, как он в очередной раз проигнорировал судебное заседание.

По данным следствия, капитана керченского судна Норд не смогли принудительно доставить в суд​, поскольку тот находится в аннексированном Крыму.

Адвокат обвиняемого Дмитрий Щербина выступил против ходатайства прокуратуры, заявив, что точных данных о местонахождении Горбенко у прокуратуры и суда нет.

Рассмотрение дела капитана Норда приостановлено решением суда на время розыска.

Напомним, что ранее полиция внесла Владимира Горбенко в список пропавших без вести граждан.

Сам Горбенко в интервью российским СМИ заявил, что вернулся в Керчь, выехав через пункт пропуска Чаплинка по "российскому паспорту".

25 марта 2018 года в Азовском море было задержано крымское рыболовецкое судно Норд под флагом РФ.

Суд арестовал судно на время расследования. Членам экипажа (которые оказались гражданами Украины) назначили штраф за незаконное пересечение административной границы.

В отношении капитана судна Владимира Горбенко открыли два дела – за нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины и незаконное занятие рыбным промыслом.

По первому делу ему избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца с правом внесения залога, по второму - в виде личного обязательства с запретом на посещение оккупированного Крыма.