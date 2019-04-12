Суд объявил капитана арестованного судна Норд в розыск
В пятницу, 12 апреля, Оболонский районный суд
Киева принял решение об объявлении в розыск капитана арестованного керченского
судна Норд Владимира Горбенко.
Как сообщает Крым.Реалии, прокуратура АР
Крыма попросила суд объявить Горбенко в розыск после того, как он в очередной
раз проигнорировал судебное заседание.
По данным следствия, капитана керченского
судна Норд не смогли принудительно доставить в суд, поскольку тот находится в аннексированном
Крыму.
Адвокат обвиняемого Дмитрий Щербина выступил
против ходатайства прокуратуры, заявив, что точных данных о местонахождении
Горбенко у прокуратуры и суда нет.
Рассмотрение дела капитана Норда приостановлено
решением суда на время розыска.
Напомним, что ранее полиция внесла Владимира
Горбенко в список пропавших
без вести граждан.
Сам Горбенко в интервью российским СМИ заявил,
что вернулся в Керчь, выехав через пункт пропуска Чаплинка по "российскому
паспорту".
25 марта 2018 года в Азовском море было задержано крымское рыболовецкое судно Норд под
флагом РФ.
Суд арестовал судно на время расследования.
Членам экипажа (которые оказались гражданами Украины) назначили штраф за
незаконное пересечение административной границы.
В отношении капитана судна Владимира Горбенко
открыли два дела – за нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную
территорию Украины и незаконное занятие рыбным промыслом.
По первому делу ему избрали меру пресечения в виде ареста на два
месяца с правом внесения залога, по второму - в виде личного обязательства с
запретом на посещение оккупированного Крыма.