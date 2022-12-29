«Мы заслужили наказание». Как российских военных судили за пытки участников АТО — DW 29 декабря, 10:00 партнерство с DW Осужденные российские военные (Фото:Hanna Sokolowa/DW)

В Украине продолжаются суды над военными РФ, причастными к преступлениям на оккупированных территориях. Один из последних процессов состоялся на днях в Полтавской области, где рассматривали дело о пытках участников АТО, говорится в репортаже DW.



«Коротко, чітко, швидко. У кінці — розкаююся, провину визнаю», — так державна адвокатка Людмила Калюжна готувала обвинувачених до виступу перед початком судового засідання 23 грудня. На лаві підсудних Котелевського районного суду Полтавської області нудьгували четверо чоловіків у камуфляжі. Це військові 16-ї окремої бригади спеціального призначення головного управління Генштабу збройних сил Російської Федерації. Командир відділення Руслан Колєсніков і гранатометник Михайло Іванов — із приватної військової компанії Редут. Ще двоє — стрільці, Максим Вольвак, що народився у Луганській області, і Валентин Бич, раніше судимий за крадіжку.

Яма

У квітні російські військові окупували Борову — селище на сході Харківської області. Вже за місяць з’явилися перші повідомлення про катування місцевих мешканців і зникнення чоловіків, які раніше служили в зоні антитерористичної операції на Донбасі (АТО). Після деокупації на базі відпочинку Світло шахтаря у сусідньому селі Новоплатонівка слідчі знайшли тіла двох людей із вогнепальними пораненнями. Прикуті один до одного кайданками, вони лежали у земляній ямі, на стінах якої залишилися видряпані ініціали. Ще до того, як на базу потрапили українські слідчі, одна з мешканок Борової знайшла у цій ямі тіло свого онука — учасника АТО. На ньому було 15 вогнепальних поранень і кілька різаних ран.

Борову звільнили на початку жовтня. Під час контрнаступу українські військові взяли в полон чимало росіян. Серед них були Колєсніков, Іванов, Вольвак і Бич, яким прокуратура згодом висунула підозру в порушенні законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 Кримінального кодексу України) — катуванні трьох цивільних, які залишилися живими. Підозрюваних відправили в харківський слідчий ізолятор. У грудні справу щодо військовополонених передали до суду в Котельві Полтавської області.

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Процес

Процес над Колєсніковим, Івановим, Вольваком і Бичем був швидким. Уже на другому засіданні прокурор Михайло Мартиш зачитав обвинувальний акт. Згідно з документом, на початку вересня обвинувачені за наказом військового з позивним Амур катували трьох мешканців Борової, які раніше служили в АТО. «Упевнившись, що потерпілий на даний час не є військовослужбовцем Збройних Сил України, а також інших збройних формувань», — зазначив прокурор щодо кожного із потерпілих.

За версією слідства, обвинувачені почергово затримали у Боровій трьох місцевих мешканців. Зв’язавши руки пластиковими стяжками і одягнувши на голову мішок, їх відвезли на базу відпочинку Світло шахтаря. Упродовж кількох днів чоловіків утримували у земляній ямі та катували — одного із них били дерев’яним молотком по ногах, йдеться в обвинувальному акті. Згідно з документом, обвинувачені також супроводжували затриманих на так звані допити, під час яких Амур вимагав від них інформацію про решту учасників АТО, які живуть у Боровій. Одному із затриманих він погрожував відрізати пальці. Зрештою усіх трьох чоловіків відвезли назад до Борової та відпустили.

Суддя Котелевського районного суду Полтавської області Антоніна Шолудько Фото:

Каяття

Оскільки Колєсніков, Іванов, Вольвак і Бич визнали провину, суд вирішив розглянути справу в спрощеному порядку — обмежитися допитом обвинувачених. Для них у залі суду працювала перекладачка Лариса Цвентух. На російську переходили й самі державні адвокати — їх призначили захищати інтереси обвинувачених.

Усі четверо військових 29 серпня приїхали в Борову із Тамбова, під час допиту заявив Колєсніков. Командир взводу наказав йому керувати групою та «коритися Амуру». Той давав військовим адреси, за якими вони затримували місцевих мешканців. «Три людини — три адреси. Одягали мішок на голову, щоб їх не бачили, і доставляли. Амур їх допитував, розмовляв з ними. По-моєму, він робив запит кудись, чи причетні вони до чогось, по Донбасу. Ночували вони… Яма у нас була, куди саджали наших солдат, що провинилися. Туди й посадили цих людей. За два-три дні відвезли їх назад», — розказав Колєсніков.

«Фізичне насильство… Ну, так. Люди підготовлені, це учасники АТО», — ніби виправдовуючись, додав обвинувачений. Він підтвердив, що разом із Івановим, Вольваком і Бичем бив одного із затриманих дерев’яним молотком по ногах. «Розкаююсь і прошу вибачення у потерпілих і всього українського народу за нашу агресію», — спокійно підсумував Колєсніков.

Решта обвинувачених — Іванов, Вольвак і Бич — також підтвердили катування молотком одного із затриманих. «Трошки його пресували», — прокоментував Іванов. Усі троє зі слів інших чули, що Амур погрожував іншому затриманому відрізати йому пальці.

«Чи усвідомлювали ви, що жорстоко поводилися із цивільним населенням, що порушуєте закони та звичаї війни? — звернулась до обвинувачених суддя Антоніна Шолудько. — Яке ваше ставлення до цього?». Усі четверо без жодних емоцій сказали, що розкаюються.

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Вирок

Розкаяння обвинувачених прокурор зарахував до обставин, які пом’якшують покарання. А те, що злочин був вчинений в умовах воєнного стану, — до таких, що обтяжують покарання. Він попросив суд призначити росіянам 11 років тюремного ув’язнення.

«З обвинуваченням я повністю згоден. І з покаранням — ми заслужили. Так не можна поводитися, — прокоментував слова прокурора Колєсніков. — Хоча прошу врахувати, що ми виконували команду керівництва».

Із ним погодилася решта обвинувачених. На їхній захист виступили адвокати. Вони просили для своїх підзахисних менше покарання, не зазначаючи строк. «Незворотних наслідків від цих дій немає», — сказала адвокатка Колєснікова Людмила Калюжна. Інші адвокати попросили суд не враховувати воєнний стан як обставину, що обтяжує покарання. «Воєнний злочин не може бути поза бойовими діями», — звернув увагу адвокат Вольвака Сергій Крутько.

Потерпілі — троє учасників АТО — не прийшли до суду. У матеріалах справи їхні дані засекречені — із міркувань безпеки. Суд врахував свідчення, які вони дали під час розслідування. Виступаючи із останнім словом, обвинувачені вчергове перепросили за «нашу агресію». Звертаючись до українців, Іванов назвав їх «братами-слов'янами».

Заслухавши учасників процесу, суддя Антоніна Шолудько винесла вирок — визнала Колєснікова, Іванова, Вольвака і Бича винними у порушенні законів та звичаїв війни та призначила їм по 11 років ув’язнення. Протягом місяця обвинувачені можуть оскаржити вирок в апеляції. Поки він не набуде чинності, військовополонені перебуватимуть у слідчому ізоляторі в Харкові. За обвинуваченими зберігається статус військовополонених, тож їх можуть звільнити від покарання під час чергового обміну.

Окремо розслідують справу щодо Амура, який, за версією слідства, допитував затриманих. Його особу ще не встановили. Як і причетних до вбивства трьох людей, чиї тіла знайшли в ямі на базі відпочинку Світло шахтаря після деокупації.