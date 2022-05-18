Убил гражданского. Сегодня начнется рассмотрение по существу дела рассийского военного Шишимарина
Вадим Шишимарин — первый военнослужащий РФ, которого судят за военное преступление в Украине (Фото:Кадр видео Volodymyr Zolkin/youtube.com)
Сегодня, 18 мая, начнется рассмотрение по существу дела российского военного Вадима Шишимарина, подозреваемого в убийстве мирного жителя.
Заседание суда начнется около 14:00. НВ будет вести его онлайн-трансляцию
Вадим Шишимарин — первый военнослужащий РФ, которого судят за военное преступление в Украине. Ему вменяется в вину убийство безоружного велосипедиста в Сумской области.
По статье 438 УК Украины (Нарушение законов и обычаев войны) Шишимарину грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте всего в нескольких десятках метров от своего дома.
Первое заседание суда по делу Шишимарина, на котором было решено, что процесс будет проходить в открытом режиме, состоялось 13 мая.
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