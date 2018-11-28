Суд над украинскими моряками. Какое максимальное наказание им грозит

15 задержанных ФСБ Российской Федерации украинских моряков до 25 января следующего года арестовал подконтрольный Москве Киевский райсуд Симферополя, сообщил журналист Радио Свобода Антон Наумлюк. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Встреча с семьями военнопленных

Накануне выбрали меру пресечения для украинских военнослужащих, которые во время захвата были ранены. Это Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока. Андрея Эйдера прооперировали. Андрей Артеменко и Василий Сорока находились в больнице.

Ранее в течение дня меру пресечения избрали для Владимира Терещенко, Михаила Власюка, Сергея Попова, Юрия Будзила, Виктора Безпальченко, Владимира Варимеза, Сергея Цибизова, Андрея Опризка, Богдана Головаша, Сергея Чулиба, Владислава Костишина, Романа Мокрюка.

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что пытается организовать встречу с семьями военнопленных моряков. Семьям правительство может выделить 100 тыс. грн. Денисова также сообщила, что осуществляют усилия, чтобы к украинским морякам допустили Архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента.

Что делают для возвращения моряков

Накануне Климент прибыл в больницу, но его не допустили. Затем в ФСБ ему сообщили, что каждый военнопленный будет записан за следователем. А так называемый следователь уже должен решать, кого допускать к украинцам. Также пытаются направить к ним Красный Крест. Сегодня меру пресечения изберут для еще 9 моряков.

"15-ти морякам уже избрали меру пресечения и будет еще 9 судов. Сейчас крымчане собирают теплые вещи, продукты питания", - сказала Денисова.

Все государственные институты работают над тем, чтобы вернуть захваченных Российской Федерацией моряков, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Что грозит украинским морякам

В эфире Радио НВ журналист Антон Наумлюк рассказал, что двенадцатерых этапировали в помещение ФСБ в Симферополе для предьявления официального обвинения и для допроса. Всего задержали 24 военнослужащих.

Как сообщил Антон Наумлюк, максимальное наказание, которое угрожает морякам - 6 лет лишения свободы. Сегодня подконтрольный России оккупационный суд должен продолжить избирать меру пресечения для остальных украинских моряков.

Адвокат Эдем Семедляев посетил в Белогорском изоляторе временного содержания командира буксира Яны Капу Олега Мельничука. Украинец рассказал своему адвокату, что он не считает себя виновным в нарушении границы РФ при переходе через Керченский пролив. "Стояли, ждали лоцмана, потом на нас напали. Никакой границы мы не нарушали, виновным себя не считаю", - заявил Мельничук адвокату, добавив, что при задержании российские силовики "сильно не били".

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Виктор Сорока, отец задержанного украинского военного Василия Сороки, рассказал, что в последний раз виделся с сыном неделю назад. Но Радио Свобода он рассказал, что сын вышел на связь со своей женой. Отец убежден, что сын говорил то, что позволила сказать ФСБ. Какое ранение у Василия, отец не знает.

25 ноября вблизи Керченского пролива в Черном море пограничные катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Россияне ранили украинских военнослужащих и захватили 3 корабля.